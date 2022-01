La definizione e la soluzione di: Parrocchia in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OC

Significato/Curiosità : Parrocchia in centro

Parrocchia geografica, vedi Parrocchia civile. La Parrocchia è la porzione di una diocesi in una comunità cristiana, retta da un presbitero detto parroco. In modo improprio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con parrocchia; centro; Luogo di animazione e ricreazione parrocchia le; parrocchia di campagna; Titolare di una parrocchia ; Lo frequentano i giovani della parrocchia ; Freddo in pieno centro ; Arde in centro ; Mora in centro ; È aggregata al centro di maggior importanza; Cerca nelle Definizioni