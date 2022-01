La definizione e la soluzione di: Musa della poesia amorosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERATO

Significato/Curiosità : Musa della poesia amorosa

Erato Mnemosine, è una delle Muse, precisamente quella del canto corale e della poesia amorosa. Viene raffigurata come una giovane, con una corona di mirti e di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

