La definizione e la soluzione di: Manca allo svogliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LENA

Significato/Curiosità : Manca allo svogliato

Paz! piccoli successi, sembra entrato in una sorta di torpore atarassico: è svogliato, inerte, passivo. Crede, o forse cerca, di provare dolore per essere stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con manca; allo; svogliato; Dovrebbe manca re a Eva e Adamo; manca nza di cambiamento; Non manca nel piatto di sushi; Può chiederlo chi manca ; Metallo per fedi; Richiama allo stadio; allo ntanamento, rimozione; Un variopinto pappagallo sudamericano; svogliato ; Lo dice lo svogliato ; La ama lo svogliato ; Studia di notte standosene con il naso per aria (ma non è lo studente svogliato ); Cerca nelle Definizioni