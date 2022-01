La definizione e la soluzione di: Dà lezioni in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosità : Da lezioni in breve

Homo Deus. breve storia del futuro ed infine nel suo presente (21 lezioni per il XXI secolo). Come nel libro precedente, Sapiens. Da animali a dèi. breve storia dell'umanità, Harari analizza ...

