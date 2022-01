La definizione e la soluzione di: Il King Cole della musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NAT

Significato/Curiosità : Il King Cole della musica

Nat King Cole Nat King Cole, pseudonimo di Nathaniel Adams Coles (Montgomery, 17 marzo 1919 – Santa Monica, 15 febbraio 1965), è stato un cantante, pianista e attore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con king; cole; della; musica; Lo smartworking nostrano; La Susan premio Oscar per Dead man walking ; Stephen king ha scritto quella di Lisey; Ha king ston per capitale; Compongono le molecole ; Sono più piccole delle martore; La moto con le ruote più piccole ; Una di Piccole donne; Fiume della Sicilia; Iniziali della cantante Turner; Si preprara in padella ; James, l inventore che dà il nome all unità di misura della potenza; La seconda nota musica le; Armoniosa, musica le; Sintetizzatore musica le; Il Roussos della musica ;