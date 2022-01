La definizione e la soluzione di: Lo fa l insegnante in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPELLO

Significato/Curiosità : Lo fa l insegnante in classe

Merlí (serie televisiva) (sezione Insegnanti) alcuni nuovi insegnanti. Gabi è il nuovo insegnante di letteratura spagnola, ma Merlí è più interessato a Silvana, la nuova insegnante di storia, che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con insegnante; classe; insegnante ... in tre lettere; Attività d insegnante ; L insegnante di sci; L operato dell insegnante programmato nelle sue varie fasi; Prende posto nei banchi in classe ; Gemelle di classe ; Il complesso degli alunni d una stessa classe ; classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Cerca nelle Definizioni