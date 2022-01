La definizione e la soluzione di: Gira nell elicottero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTORE

Significato/Curiosità : Gira nell elicottero

Autogiro disattivata e il rotore principale Gira libero grazie alla corrente d'aria che lo investe. Gli autogiri, insieme agli elicotteri e agli elicoplani, costituiscono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con gira; nell; elicottero; Un parco con i leoni, da gira re in auto; gira no per cuocere la carne; Attività di chi gira film per hobby; gira al luna park; Città della Nuova Zelanda nell isola del Sud; Approssimazione nell agire; Si usa nell e corse al trotto; Si spendono nell o sport; La pala dell elicottero ; Non le ha l elicottero ; Non le ha l elicottero ; Elemento dell'elicottero che comprende le pale;