La definizione e la soluzione di: Disegno simile a una grata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RETICOLO

Significato/Curiosità : Disegno simile a una grata

Chiesa di Santa grata in Columnellis La chiesa di Santa grata in Columnellis, comunemente chiamata chiesa di Santa grata in Via Arena per distinguerla da quella detta inter Vites di via Borgo ...

Altre definizioni con disegno; simile; grata; disegno in breve; Un disegno eseguito con l ago; Quaderno da disegno ; disegno che richiede ago e filo; Una graminacea simile all orzo; Rapace simile all astore; Albero simile alla betulla; Ruminante simile al cervo; La diva ritratta su una grata in un celebre film; Ingrata al gusto; Cerca nelle Definizioni