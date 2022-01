La definizione e la soluzione di: Copricapo senza la tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Significato/Curiosità : Copricapo senza la tesa

Saturno (Copricapo) Copricapo indossato dai presbiteri della Chiesa cattolica con l'abito talare. Non può essere usato nei riti liturgici. Come dice la parola stessa, la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

