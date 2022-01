La definizione e la soluzione di: Composti che hanno la stessa formula molecolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOMERI

Significato/Curiosità : Composti che hanno la stessa formula molecolare

formula molecolare La formula molecolare è la formula chimica che rappresenta la costituzione atomica di una molecola in lettere (per indicare gli elementi) e cifre (per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

