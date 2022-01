La definizione e la soluzione di: Il cardinale nominato primo ministro da Luigi XIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICHELIEU

Significato/Curiosità : Il cardinale nominato primo ministro da Luigi XIII

Armand-Jean du Plessis de Richelieu (reindirizzamento da cardinale di Richelieu) cardinale, politico e vescovo cattolico francese. Fu nominato primo ministro dal re Luigi XIII di Francia. Grande uomo politico, fu molto abile nel rafforzamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con cardinale; nominato; primo; ministro; luigi; xiii; Il Guglielmo ordinato cardinale da Papa Leone XIII; Il punto cardinale opposto a Sud; Il primo cardinale inglese; Il cardinale che attira l'ago; Come fu soprannominato il cavaliere Rodrigo Díaz; nominato con votazione; E denominato anche centopelle; Il filosofo greco soprannominato l'oscuro; Il primo genito di Abramo; Il primo giorno di Quaresima; Il primo punto... a tennis; Victor __ architetto belga del primo 900; Classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Renato, ex ministro della Pubblica Amministrazione; Benjamin __, Primo ministro di Israele dal 2009; Il Clemente che è stato ministro della Giustizia; luigi , re francese santo; La sposa di luigi XVI; Concittadino di luigi Galvani; Gioca al luigi Ferraris; Il Guglielmo ordinato cardinale da Papa Leone xiii ; Iacopo da _ : poeta del sec. xiii , inventore del sonetto; Eretici diffusisi in Europa nel xiii secolo; Il celebre castello di Oslo del xiii secolo; Cerca nelle Definizioni