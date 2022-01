La definizione e la soluzione di: Fu capitale della provincia romana della Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTIOCHIA

Significato/Curiosità : Fu capitale della provincia romana della Siria

Siria (provincia romana) La Siria era una provincia romana, corrispondente grosso modo agli attuali Siria e Libano. La capitale provinciale era Antiochia, oggi in territorio turco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

