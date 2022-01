La definizione e la soluzione di: No a Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEIN

Significato/Curiosità : No a Berlino

Muro di Berlino occidentale della città di Berlino, appartenente alla giurisdizione della Germania Ovest, ampia circa 480 km² e comunemente detta Berlino Ovest, per separarla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

