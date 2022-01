La definizione e la soluzione di: Atta a richiamare alla memoria eventi passati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EVOCATIVA

Significato/Curiosità : Atta a richiamare alla memoria eventi passati

