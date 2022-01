La definizione e la soluzione di: C è anche quello di Goro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosità : C e anche quello di Goro

Goro significati, vedi Goro (disambigua). Goro (Gòr in dialetto ferrarese; Goro in dialetto gorese) è un comune italiano di 3 564 abitanti della provincia di Ferrara ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Si chiama anche stile libero; Infiorescenza detta anche gattino; Lo ha anche l ananas; Come secondo nome va bene anche per un uomo; quello polare è bianco; quello forzato è amaro; In quello di carenaggio si riparano navi; È rinomato quello di Colonnata; Iniziano vigoro si e forti; Forti e vigoro si; Severo, austero e rigoro so nei costumi; Energico, vigoro so;