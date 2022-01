La definizione e la soluzione di: Strumento come il colino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FILTRO

Significato/Curiosità : Strumento come il colino

Viola (Strumento musicale) classica, sia come Strumento solistico (anche se è meno comune in questo ruolo rispetto ad altri strumenti della sua famiglia, come il violino o il violoncello) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con strumento; come; colino; strumento che suona grazie a un rullo; Il nome dello strumento a lato; strumento angelico; strumento per fare cerchi; come la Vita... di Dante; Fissate come gemme; come la pratica... che giace; come secondo nome va bene anche per un uomo; Sinonimo di mascolino ; Può avere il colino ; E' analogo al colino ; Il flauto traverso detto piccolino ;