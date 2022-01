La definizione e la soluzione di: Ingordo, avido di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VORACE

Significato/Curiosità : Ingordo, avido di cibo

Boss Hogg (categoria Personaggi di Hazzard) mettere le mani su più soldi, incluso l'esecuzione di molti piani nefasti e criminali. avido, Ingordo, immorale e interessato principalmente al suo portafoglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con ingordo; avido; cibo; Chi è ingordo non pensa ad altro; Non la conosce l'ingordo ; ingordo nel mangiare; Avido, ingordo ; Impavido , pronto a rischiare; avido , insaziabile; avido di guadagno; avido senza vocali; Gustare un cibo ; cibo in gelatina; Un cibo da sorbire; Voglia di degustare cibo ; Cerca nelle Definizioni