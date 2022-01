La definizione e la soluzione di: Fissate come gemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INCASTONATE

Significato/Curiosità : Fissate come gemme

Croce di Desiderio (sezione Le croci gemmate e il reimpiego delle gemme classiche) conosciuti, collocabile tuttavia, per l'aspetto generale e la fattura di alcune gemme, nella fase di transizione con la cultura artistica carolingia. È inoltre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con fissate; come; gemme; Pene stabilite, fissate ; fissate con enfasi; come la Vita... di Dante; come la pratica... che giace; come secondo nome va bene anche per un uomo; Un animale come cavalli e asini; gemme azzurrognole; gemme di silicato di alluminio e fluoro; Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie; gemme di color unghia; Cerca nelle Definizioni