La definizione e la soluzione di: Si assume stando fermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POSA

Significato/Curiosità : Si assume stando fermi

Energia di fermi quindi assume valori discreti via via maggiori (negativi se il fermione è legato positivi se è libero) e sempre più addensati. L'energia di fermi è l'ultima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con assume; stando; fermi; La minoranza che assume il potere; Si assume la responsabilità; Deve assume rla la modella; Con il tempo, assume una colorazione giallastra; Si soffre stando al fresco; Si guidano stando sdraiati; Si guida...stando in piedi; Si prende stando al sole; Luoghi nei quali lavorano infermi eri; Un infermi tà dell orecchio; Infermi ere volontarie; Tiene fermi i panni stesi ad asciugare; Cerca nelle Definizioni