Soluzione 2 lettere : RD

Significato/Curiosità : Arde in centro

Arde Arde è un centro abitato e comune (municipalité) del Libano situato nel distretto di Zgharta, governatorato del Nord Libano. ^ (FR) Ministère Libanais ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

