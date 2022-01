La definizione e la soluzione di: Addetto all allestimento in fiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STANDISTA

Significato/Curiosità : Addetto all allestimento in fiera

Lilly Reich stand tedesco alla fiera della Moda in programma a Newark nel 1922. Alla fiera Internazionale di Francoforte del 1926, il suo allestimento Dalla fibra alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con addetto; allestimento; fiera; L addetto all ascensore; L addetto all autorimessa; addetto alla lavorazione del tabacco; Le ha doppie l'addetto ; Un allestimento del balletto; allestimento scenico nel Cinema e nel teatro; La fiera dello Zodiaco; Feste religiose con fiera ; Fu comprato alla fiera dell est per due soldi; La fiera del turismo;