La definizione e la soluzione di: Una regina che può essere anche colta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROSA

Significato/Curiosità : Una regina che puo essere anche colta

Giovanna I di Napoli (reindirizzamento da regina Giovanna I) 1326 circa – Castello di Muro Lucano, 27 luglio 1382) fu regina regnante di Napoli, regina titolare di Sicilia e di Gerusalemme e contessa di Provenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

