La definizione e la soluzione di: Una famosa pistola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLT

Significato/Curiosità : Una famosa pistola

Derringer (pistola) generica a quello di pistola tascabile, assieme a quello di palm pistol (pistola da palmo). La Deringer originale era una pistola ad avancarica a colpo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

