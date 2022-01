La definizione e la soluzione di: In tram e in treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosità : In tram e in treno

tram-treno Il tram-treno è un sistema di trasporto pubblico effettuato con veicoli tranviari i quali percorrono anche i percorsi ferroviari locali (grazie ad accorgimenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con tram; treno; Un alternativa al tram ; Lo stram palato esercito disegnato da Bonvi; La prima in bicicletta e l ultima in tram ; Sacro tram poliere egizio; Indica l elettrotreno sul l orario; Un treno di molti anni fa; Il treno supplementare; Un treno ... aggiunto; Cerca nelle Definizioni