La definizione e la soluzione di: La testa... dello scheletro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TESCHIO

Significato/Curiosità : La testa... dello scheletro

scheletro (anatomia) i due segmenti dello scheletro: scheletro assile, formato da 80 ossa: la testa, la colonna vertebrale, la gabbia toracica. scheletro appendicolare, formato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con testa; dello; scheletro; In testa al corazziere; I grilli per la testa ; I Protesta nti inglesi di Westminster; testa e coda d allocco; Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone; Un modello Seat; Il nome dello strumento a lato; Il complesso dei beni dello Stato; Lo scheletro della nave; Lo scheletro del natante; Lo scheletro dell'aereo; Lo sono gli animali con lo scheletro ; Cerca nelle Definizioni