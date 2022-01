La definizione e la soluzione di: Sport ad alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosità : Sport ad alta quota

Allenamento ad alta quota L'allenamento ad alta quota è la pratica Sportiva svolta da parte di atleti di resistenza per diverse settimane in alta quota, preferibilmente oltre i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con sport; alta; quota; Un giaccone sport ivo con il cappuccio; sport a cavallo; Il Paese che esport a le Hyundai; Una sostanza il cui uso è proibito nello sport ; La camera alta del Parlamento; Strada bianca non asfalta ta; Lo dicono gli sposi all alta re; Riposa sull alta re della Patria; Spiazzo in quota ; Una quota degli interessi; In una cartina congiunge i punti di uguale quota ; Una quota degli interessi maturati;