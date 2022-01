La definizione e la soluzione di: Spiazzo in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIANORO

Significato/Curiosità : Spiazzo in quota

Passo Rolle (categoria Salite ciclistiche in Italia) (in dialetto Ròle), nel 1204 prima accezione mons de arola, indica lo Spiazzo e le praterie del passo dall’etimo latino areola piccola aia. Il passo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con spiazzo; quota; Lo spiazzo antistante alla chiesa; Uno spiazzo nel bosco; Lo spiazzo della cascina; spiazzo colonico aia; Una quota degli interessi; In una cartina congiunge i punti di uguale quota ; Una quota degli interessi maturati; Lo è l aria ad alta quota ; Cerca nelle Definizioni