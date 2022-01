La definizione e la soluzione di: Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : OLIMPIADI DI TOKYO

Significato/Curiosità : Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone

2005 (reindirizzamento da luglio 2005) anno internazionale dell'educazione fisica e dello sport anno internazionale dei microcrediti finanziari anno dell'Eucaristia nella Chiesa cattolica Cork ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; svolte; luglio; agosto; dello; scorso; anno; giappone; Così sono detti certi professori universitari; Lo sono gli abiti sacerdotali; sono più piccole delle martore; sono a coppie in pendenza; Nel 2021 si sono svolte a Tokyo; Famose quelle svolte ad Atene, New York e Boston; Vi si sono svolte le Olimpiadi 2008; Orazioni educative svolte dagli insegnanti; Nel... bel mezzo di luglio ; Dopo giugno e luglio ; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film “Un giorno di pioggia a New York; Il secondo inizia il 1° luglio ; Le stelle cadenti del 10 agosto ; Quello dell Assunta si disputa il 16 agosto ; Il numero di agosto ; Un santo del 28 agosto ; Un modello Seat; Il nome dello strumento a lato; Il complesso dei beni dello Stato; Fu un modello della Opel; Discorso solenne; Il soggetto di un discorso ; E trascorso da poco; Trascrive un discorso ; Aumenta ogni anno ; La domenica non vanno in autostrada; Hanno il cervello in fumo; La fanno i pendolari; La centrale giappone se di un disastro; La metropoli giappone se sede di Panasonic e Sharp; Separa giappone e Stati Uniti; Una religione diffusa in giappone ; Cerca nelle Definizioni