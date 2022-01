La definizione e la soluzione di: Lo sono gli abiti sacerdotali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALARI

Significato/Curiosità : Lo sono gli abiti sacerdotali

Ordinazione presbiterale nel Rito romano della Chiesa cattolica (reindirizzamento da Rito dell'ordinazione sacerdotale) presbiterale e la casula, abiti celebrativi sacerdotali. L'unzione esprime la conformità a Cristo; come Egli è stato unto dal Padre con lo Spirito Santo (cf At ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

