La definizione e la soluzione di: Sigla dell ex mercato comune europeo.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MEC

Significato/Curiosità : Sigla dell ex mercato comune europeo

Allargamento dell'Unione europea paesi europei. Sebbene sia quasi totalmente situato fuori dai confini convenzionali del continente europeo, viene considerato un paese europeo in ragione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

