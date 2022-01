La definizione e la soluzione di: Il serbatoio della biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RERILL

Significato/Curiosità : Il serbatoio della biro

Penna a sfera (reindirizzamento da Penna biro) sfera, o anche biro dal nome del suo inventore László Bíró, è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno attraverso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con serbatoio; della; biro; serbatoio per liquidi; serbatoio di inchiostro nelle stampanti; E' dotata di un serbatoio per l'inchiostro; serbatoio in acciaio per la fermentazione di vini; Sposo della figlia; Il carrozzino a lato della moto; Un Basaldella scultore; I puntini della pelle; Parte della biro ; Marchio di biro ; Il Rubiro sa noto uomo di mondo del 900; Lo ha reso inutile la biro ; Cerca nelle Definizioni