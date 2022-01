La definizione e la soluzione di: Scolorito in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMORTO

Significato/Curiosità : Scolorito in volto

Velo della Veronica (sezione Monastero del volto santo, Alicante, Spagna) diverse versioni. Consiste in un panno, presumibilmente di lino, in origine possesso di santa Veronica, nel quale è impresso un volto che si ritiene essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con scolorito; volto; Un nove capovolto ; Sconvolto dagli stupefacenti; Un no capovolto ; Involto , fardello; Cerca nelle Definizioni