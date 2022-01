La definizione e la soluzione di: Riservato soltanto a poche persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELITARIO

Significato/Curiosità : Riservato soltanto a poche persone

RMS Titanic (sezione Il ristorante À la Carte) persero la vita tra le 1490 e le 1523 persone, compresi i membri dell'equipaggio; solo 706 persone riuscirono a sopravvivere, 6 delle quali furono salvate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con riservato; soltanto; poche; persone; Accordo stabilito in modo tacito o riservato ; Spazio riservato all espositore; Un Premio annuale riservato ai cantautori; riservato a pochi; Lo può scagliare soltanto il Papa; I metri superati soltanto da 14 cime sulla Terra; Potare soltanto le punte; Decolla soltanto se è trainato; Accaduti poche volte; Caratterizza l uomo di poche parole; Il pasticciere usa quella à poche ; Solo poche diventano dive; persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari; Le taglie per le persone robuste; Accolgono persone non autosufficienti; Tu insieme ad altre persone ; Cerca nelle Definizioni