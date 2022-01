La definizione e la soluzione di: Recipiente per tisane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEIERA

Significato/Curiosità : Recipiente per tisane

Matricaria chamomilla intestinali dei soggetti nervosi, negli spasmi muscolari e nei reumatismi. Le tisane ottenute con questa pianta inoltre provocano l'espulsione di gas intestinali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

