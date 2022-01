La definizione e la soluzione di: In quello di carenaggio si riparano navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACINO

Significato/Curiosità : In quello di carenaggio si riparano navi

Cantiere navale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) si chiama anche arsenale, ed è dotato in genere anche di bacino di carenaggio; quello dove si producono e riparano piccole imbarcazioni è detto anche squero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; carenaggio; riparano; navi; È rinomato quello di Colonnata; quello interinale ha carattere temporaneo; quello tropicale è umido; quello domestico... non brucia; Cè quello di carenaggio ; Ha i bacini di carenaggio ; Può essere di carenaggio ; C'è quello di carenaggio ; Le riparano i pescatori; riparano i carichi dei camion; Vi si riparano le sentinelle; Si riparano nei bacini; La sigla dei navi gatori satellitari; navi da carico dei Romani; navi ga all inizio; L occhio per chi navi ga sott acqua; Cerca nelle Definizioni