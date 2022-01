La definizione e la soluzione di: Quelli delle zone cinesi vengono chiamati tifoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CICLONI

Significato/Curiosità : Quelli delle zone cinesi vengono chiamati tifoni

Ciclone tropicale (reindirizzamento da Tifone (meteorologia)) cambiamento di data, in memoria del dio Maya delle tempeste, Huracan; Tifone è il termine con cui vengono chiamati i cicloni nel Pacifico nord-occidentale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Ciclone tropicale (reindirizzamento da Tifone (meteorologia)) cambiamento di data, in memoria del dio Maya delle tempeste, Huracan; Tifone è il termine con cui vengono chiamati i cicloni nel Pacifico nord-occidentale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022