La definizione e la soluzione di: Posta in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELEVATA

Significato/Curiosità : Posta in alto

Chihuahua (razza canina) al ginocchio. I cuscinetti dei piedi sono neri e spessi. La coda è Posta in alto, può essere dritta o a semicerchio; quella ritorta è ritenuta un difetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

