La definizione e la soluzione di: Porto dal quale salpò Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALOS

Significato/Curiosità : Porto dal quale salpo Colombo

Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo (disambigua). Cristoforo Colombo, in latino: Christophorus Columbus; in spagnolo Cristóbal Colón; in Portoghese Cristóvão Colombo (Genova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

