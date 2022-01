La definizione e la soluzione di: Poco efficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EF

Significato/Curiosità : Poco efficace

Capodanno a New York mischiare banali commedie romantiche, oltre che risultare vecchia, è anche Poco efficace. Il quotidiano britannico Daily Telegraph lo giudicò «orrendo»; mentre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con poco; efficace; poco fedele; Lasciano filtrare poco ; poco ... altero; Si usano poco in salita; Debole, inefficace ; È inefficace senza esca; Utile, efficace ; Vano, inefficace | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni