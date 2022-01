La definizione e la soluzione di: Persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADDETTI

Significato/Curiosità : Persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari

Analisi di posizione (sezione Person Specification) le mansioni vengono confrontate tra loro in base alla Job Description e collocate in ordine di importanza e di difficoltà (tali parametri vengono definiti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

