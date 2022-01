La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Tegucigalpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HONDURAS

Significato/Curiosità : Ha per capitale Tegucigalpa

Tegucigalpa Tegucigalpa è la capitale e la città più popolosa dell'Honduras. capitale del dipartimento Francisco Morazán, è situata nell'omonima valle, ad un'altezza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con capitale; tegucigalpa; La capitale dell Arabia Saudita; capitale su un fiordo; Ha per capitale Varsavia; capitale sulla Senna; Lo stato centro-americano con capitale tegucigalpa ; Cerca nelle Definizioni