La definizione e la soluzione di: Non valutabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INESTIMABILI

Significato/Curiosità : Non valutabili

Scala INES nucleari, fino al 4º, per il quale le conseguenze sulle persone sono valutabili in assorbimento di dosi di radiazioni di alcuni millesimi di Sievert (mSv) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

