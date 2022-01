La definizione e la soluzione di: Minuto, di dimensioni davvero ridotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PICCOLINO

Significato/Curiosità : Minuto, di dimensioni davvero ridotte

Altre definizioni con minuto; dimensioni; davvero; ridotte; minuto volatile; Spacca... il minuto ; Cade minuto e freddo; Se ne puo osservare un minuto ; Denominazione di alcuni ragni tropicali di grosse dimensioni ; Di smisurate dimensioni ; Ragno di modeste dimensioni e coperto da peluria; Grande cassone metallico di dimensioni standard; davvero troppo colmo; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche; È davvero eccezionale la sua malleabilità; ridotte in lunghezza a colpi di forbici; Automobili vecchie e malridotte ; ridotte in cattivo stato; Auto di dimensioni ridotte ; Cerca nelle Definizioni