La definizione e la soluzione di: Lunghe ossa delle gambe.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIBIE

Significato/Curiosità : Lunghe ossa delle gambe

Osteomalacia lunga durata e non trattata, il rammollimento delle ossa Lunghe può determinare l'arcuarsi delle gambe. A volte le fratture della corticale possono essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

