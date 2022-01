La definizione e la soluzione di: La località di uno storico giuramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Significato/Curiosità : La localita di uno storico giuramento

giuramento di Pontida Il giuramento di Pontida, secondo la tradizione, sarebbe stata una cerimonia che avrebbe sancito il 7 aprile 1167, nell'abbazia di Pontida, vicino a Bergamo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

