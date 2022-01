La definizione e la soluzione di: Ispirato alle grandi imprese di un eroe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EPICO

Significato/Curiosità : Ispirato alle grandi imprese di un eroe

Eracle (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Herakl?s, composto da ??a, Era, e ?????, "gloria", quindi "gloria di Era") è un eroe e semidio della mitologia greca, corrispondente alla figura della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Un pesce che si alle va in acque stagnanti; Ruminante dalle corna ramificate; Sono duri per chi è alle prime armi; alle ttavano i marinai; Studia lo scioglimento dei grandi depositi alpini; In molte grandi città è chiuso al traffico; Rendono grandi ... i pranzi; Andrea __: fra i grandi piloti di MotoGP; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese ; Ispirate alle imprese d un eroe; Si compiono nelle imprese faticose; Lunghe narrazioni di imprese eroiche; Il grande eroe detto Campeador; Il magico eroe dei fumetti con il fido servo Lothar; Gugliemo eroe svizzero; L eroe del vello d oro;