Soluzione 12 lettere : STAGIONATURA

Significato/Curiosità : Invecchiamento alimentare

Grappa (sezione Tecniche moderne di distillazione e Invecchiamento) servita a 8-10 °C una grappa a medio Invecchiamento va servita intorno ai 15 °C una grappa a lungo Invecchiamento va servita intorno ai 18 °C A volte la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con invecchiamento; alimentare; Malattia genetica che causa invecchiamento precoce; Lo studio dei fenomeni legati all'invecchiamento ; Locali per l'invecchiamento ; Scorta alimentare ; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; La trasgressione delle leggi in campo alimentare ; Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione;