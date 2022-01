La definizione e la soluzione di: Infiorescenza detta anche gattino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMENTO

Significato/Curiosità : Infiorescenza detta anche gattino

Altre definizioni con infiorescenza; detta; anche; gattino; infiorescenza a spiga; infiorescenza come quella del melo; infiorescenza a grappolo come quella del glicine; La alimenta la vendetta ; detta gliati elenchi; Era detta anche Pallade; Il diritto alla vendetta in uso nel Medioevo; Lo ha anche l ananas; Come secondo nome va bene anche per un uomo; Una regina che può essere anche colta; anche quando è a lena può avere il morale altissimo; gattino ; Cerca nelle Definizioni