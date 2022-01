La definizione e la soluzione di: E forato e fora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosità : E forato e fora

Carotatrice (categoria Macchine e attrezzature per la costruzione) pareti sottili 2- si fora per la capacità della corona 3- si estrae il materiale forato 4- si aggiunge una prolunga tra macchina e corona 5- si riprende

