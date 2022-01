La definizione e la soluzione di: Firma l opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUTORE

Significato/Curiosità : Firma l opera

Firma digitale La Firma digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un messaggio o di un documento digitale inviato tra mittente e destinatario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

